പ്രവാസി വെൽഫെയർ അൽ ഖോബാർ സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷംtext_fields
അൽ ഖോബാർ: പ്രവാസി വെൽഫെയർ അൽ ഖോബാർ റീജനൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആർ.സി പ്രസിഡൻറ് ഖലീലുറഹ്മാൻ അന്നടക്ക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സാബിഖ്, മേഖല പ്രസിഡന്റുമാരായ റഷീദ് ഉമർ, ഷനോജ്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, പി.ടി അഷ്റഫ്, അഡ്വ. നവീൻ കുമാർ, റജ്നാ ഹൈദർ, താഹിറ ഷജീർ ഷുഹൂദ്, ഇല്യാസ്, ഷജീർ തൂണേരി, ആരിഫലി, ഹൈദർ, ജംഷീർ, നിഷാം, കെ.ടി ഷജീർ, ഹാരിസ് ഇസ്മയിൽ, ഫാജിഷ, സൽവ, ഫാത്തിമ, ഷഹീദ, ആരിഫ ബക്കർ, ഫൗസിയ, മൻസൂർ, നുഅ്മാൻ, സിറാജ് തലശ്ശേരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ആരിഫലി, ഫൗസിയ അനീസ് എന്നിവർ അവതാരകരായിരുന്നു.
