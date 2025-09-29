Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Sept 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 7:40 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ർ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ന്ന​ട​ക്ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സാ​ബി​ഖ്, മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​ഷീ​ദ് ഉ​മ​ർ, ഷ​നോ​ജ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, പി.​ടി അ​ഷ്റ​ഫ്, അ​ഡ്വ. ന​വീ​ൻ കു​മാ​ർ, റ​ജ്‌​നാ ഹൈ​ദ​ർ, താ​ഹി​റ ഷ​ജീ​ർ ഷു​ഹൂ​ദ്, ഇ​ല്യാ​സ്, ഷ​ജീ​ർ തൂ​ണേ​രി, ആ​രി​ഫ​ലി, ഹൈ​ദ​ർ, ജം​ഷീ​ർ, നി​ഷാം, കെ.​ടി ഷ​ജീ​ർ, ഹാ​രി​സ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ഫാ​ജി​ഷ, സ​ൽ​വ, ഫാ​ത്തി​മ, ഷ​ഹീ​ദ, ആ​രി​ഫ ബ​ക്ക​ർ, ഫൗ​സി​യ, മ​ൻ​സൂ​ർ, നു​അ്മാ​ൻ, സി​റാ​ജ് ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​രി​ഫ​ലി, ഫൗ​സി​യ അ​നീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Saudi Newsnational day celebrationAl KhobarExpatriate Welfare
    News Summary - Expatriate Welfare Al Khobar Saudi National Day Celebration
