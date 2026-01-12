Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപൊ​തു​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:47 AM IST

    പൊ​തു​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഇ​നി പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സി ഗാ​യ​ക​ൻ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​തു​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഇ​നി പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സി ഗാ​യ​ക​ൻ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പൊ​തു​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഇ​നി പാ​ട്ടു​പാ​ടി പെ​ർ​ഫോം ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സി ഗാ​യ​ക​ൻ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന താ​ൻ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 2009ൽ ​ഏ​ഷ്യ​നെ​റ്റ് സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത ‘മൈ​ലാ​ഞ്ചി’ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ലെ വി​ജ​യി​യാ​യും 2013ൽ ​അ​മൃ​ത ടി​വി​യി​ലെ ‘ക​സ​വു​ത​ട്ടം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യും അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    2021ൽ ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​യ​നാ​ട് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ഷോ​ക്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യ പി​താ​വി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പൊ​തു​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സം​ഗീ​തോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​മെ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Expatriate singer Kunji Muhammad says he will no longer sing in public venues
    Similar News
    Next Story
    X