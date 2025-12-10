സൗദിയിൽനിന്ന് പ്രവാസികളുടെ പണമൊഴുക്ക് കൂടി

സൗദിയിൽനിന്ന് പ്രവാസികളുടെ പണമൊഴുക്ക് കൂടിtext_fields
റിയാദ്: സൗദിയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന പ്രവാസികൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പണമയക്കുന്നത് വർധിച്ചു. ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം അയച്ചത് 1370 കോടി റിയാൽ. 2024 ഒക്ടോബറിലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുേമ്പാൾ വർധന രണ്ട് ശതമാനം. അതേസമയം, ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ സൗദി പൗരന്മാർ വിദേശത്തേക്ക് പണമയച്ചത് 66 ലക്ഷം റിയാലാണ്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നാല് ശതമാനമാണ് വർധന.
സൗദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സാമ) നൽകിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒക്ടോബറിലെ പ്രവാസികളുടെ പണമിടപാടുകൾ സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 31.4 കോടി റിയാലാണ് വർധിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register