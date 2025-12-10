Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിൽനിന്ന്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 2:38 PM IST

    സൗദിയിൽനിന്ന് പ്രവാസികളുടെ പണമൊഴുക്ക് കൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദിയിൽനിന്ന് പ്രവാസികളുടെ പണമൊഴുക്ക് കൂടി
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ മാ​ത്രം അ​യ​ച്ച​ത്​ 1370 കോ​ടി റി​യാ​ൽ. 2024 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലെ ക​ണ​ക്കു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​േ​മ്പാ​ൾ വ​ർ​ധ​ന ര​ണ്ട്​ ശ​ത​മാ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ച്ച​ത്​ 66 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ നാ​ല്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന.

    സൗ​ദി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് (സാ​മ) ന​ൽ​കി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 31.4 കോ​ടി റി​യാ​ലാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriateincreaseRemittancesSaudi Arabia
    News Summary - Expatriate remittances from Saudi Arabia increase
    Similar News
    Next Story
    X