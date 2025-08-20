Begin typing your search above and press return to search.
    സ്വാ​തന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ച് പ്രവാസി സംഘടനകൾ

    സ്വാ​തന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ച് പ്രവാസി സംഘടനകൾ
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി

    ബു​റൈ​ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​ൽ​ന​ഖീ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ​ റ​ഹി​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ലാ​കാ​യി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ഠാ​വ് സ​ജീ ജോ​ബ് തോ​മ​സ് ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വോ​ട്ട് ചോ​രി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. അ​നീ​സ് ചു​ഴ​ലി (കെ.​എം.​സി.​സി), സു​ധീ​ർ കാ​യം​കു​ളം (ഒ.​ഐ.​സി.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​ർ​ധ​നരാ​യ അ​നേ​കം പേ​രു​ടെ അ​ത്താ​ണി​യും മു​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന പ​ള്ളി​പ​റ​മ്പി​ൽ ശ​രീ​ഫ് ഒ​താ​യി​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ മാ​നേ​ജ​ർ ദീ​ർ​ബാ​വ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി.​എം അ​ശ്റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഗാ​യ​ക​ൻ ജോ​സ​ഫ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ ന​ട​ന്നു. മു​ജീ​ബ് ഒ​താ​യി, സ​നോ​ജ് പ​ത്തി​രി​യാ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹി​മാ​ൻ കാ​പ്പാ​ട്, ആ​ർ.​എ​ച്ച് ര​വി, റ​ഹീം ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫോ​റം

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79മ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫോ​റം കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പുമാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​ ക്യാ​മ്പി​ൽനി​ന്ന്



    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീം ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ഷ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഉ​യ​ര​വും ഭാ​ര​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ൽ, ഇ.​സി.​ജി പ​രി​ശോ​ധ​ന, ശ്ര​വ​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന, നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ശ്ര​വ​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 42 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ൾ​വി​ക്കു​റ​വ് ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​വ​രി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഹെ​ഡ്‌​ഫോ​ണു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക്യാ​മ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച അ​ബീ​ർ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും ന​ഴ്‌​സു​മാ​രെ​യും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫോ​റം പൂ​ച്ചെ​ണ്ടും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന ക​ത്തും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഡോ. ​നി​യാ​സ് സി​റാ​ജ് പൊ​തു​വാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി. പ്ര​തി​രോ​ധ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജേ​ത ത​മി​ഴ് സം​ഘ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ കാ​ജ മൊ​യ്തീ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ജി​ദ്ദ സോ​ൺ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ പ​ന​ങ്ങാ​ട്ടൂ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ലീം, കാ​ര​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ൾ മ​ജീ​ദ്, പ​ര​മ​ക്കു​ടി സെ​ൽ​വ​ക്ക​നി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ നീ​തൂ​ർ റി​സ്വാ​ൻ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, നെ​ല്ലി​ക്കു​പ്പം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി, ആ​ദം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​ൻ, ബാ​ജു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

