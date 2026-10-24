പ്രവാസവും വിജയവും ചില യാഥാർഥ്യങ്ങളുംtext_fields
പ്രവാസം എന്നത് കേവലമൊരു വിമാനയാത്രയോ വിദേശ ജോലിയോ മാത്രമല്ല; ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമലിലേറ്റി നാടുവിടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണത്. കുടുംബത്തിന്റെ നല്ല നാളേക്കായി സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നവരാണ് പ്രവാസികളി ലേറെയും. എന്നാൽ, ഗൾഫിൽ ജോലി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം വിജയിച്ചുവെന്ന് കരുതാനാകില്ല. എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ, അത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് പ്രവാസത്തിന്റെ വിജയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
വിദേശത്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തൊഴിൽ കരാറാണ്. വേതനം, താമസസൗകര്യം, ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ അനിവാര്യമാണ്. വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് ക്രമീകരിക്കാനും അനാവശ്യ കടബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. സമ്പാദ്യമെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ താങ്ങാകുന്ന ഒരു 'അടിയന്തര നിധി' ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഓരോ പ്രവാസിയും കരുതിവെക്കണം.
കുടുംബത്തിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏകാന്തതയും മാനസിക സമ്മർദവുമാണ് പ്രവാസ ലോകത്തെ മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി. ഇതിനൊപ്പം, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവുമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യ നിരാശയ്ക്ക് കാരണമാകും. കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഉറക്കവും വിശ്രമവും ഭക്ഷണവും അവഗണിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രവാസത്തിലെ സമ്പാദ്യത്തിനും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും അർഥമില്ലാതാകും. ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.
പണം അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവസാനിക്കുന്നില്ല. അകലങ്ങൾക്കിടയിലും വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും പങ്കുചേരുകയും അവർക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം, പ്രവാസം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് കരുതരുത്. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ എന്തുചെയ്യും, ചെറിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങിയ ആലോചനകൾ പ്രവാസത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാകണം. വിദേശത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ കഴിവുകൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപമാണ്.
ഈ യാത്രയിൽ സ്വയം മറന്നുപോകാതിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനം. പ്രവാസത്തിന്റെ ആയുസ്സ് എത്ര വർഷമെന്നതല്ല; ആ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിനും കുടുംബത്തിനും എന്ത് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് പ്രധാനം. സമ്പാദിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുടുംബത്തെ ചേർത്തുപിടിക്കുക, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക, ഭാവിക്കായി സ്വയം തയാറെടുക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ, കുറെ കാലം ഗൾഫിൽ തുടരുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് ആത്മാഭിമാനത്തോടെയും സ്വയംപര്യാപ്തതയോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം എവിടെയായിരുന്നാലും ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതിലാണ് പ്രവാസത്തിന്റെ യഥാർഥ വിജയം.