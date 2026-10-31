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    അച്ഛനെ പരിചരിക്കാൻ മകൾ യു.കെയിൽ നിന്നെത്തി; വിധി നൽകിയത് ചേതനയറ്റ ശരീരം

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    അച്ഛനെ പരിചരിക്കാൻ മകൾ യു.കെയിൽ നിന്നെത്തി; വിധി നൽകിയത് ചേതനയറ്റ ശരീരം
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    മരണപ്പെട്ട ഇ​ട്ടേ​ര ദേ​വ​സി(ഇൻസെക്റ്റിൽ) , അ​ച്ഛ​നെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​ന്ന

    റി​യാ​ദ്: പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം ബാ​ധി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​യെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​ൻ യു.​കെ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​േ​ഴ​ക്കും പി​താ​വ് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു. തൃ​ശൂ​ർ ചെ​റു​വ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി ഹൗ​സി​ൽ ഇ​ട്ടേ​ര ദേ​വ​സി​ക്കാ​ണ് റി​യാ​ദ് അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ൽ ജോ​ലി​ക്കി​ടെ പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. അ​ച്ഛ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്തു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്ത് റെ​ജി യു.​കെ.​യി​ലു​ള്ള മ​ക​ൾ അ​ന്ന​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത് റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി. “ഹെ​ൽ​പ്‌​ലൈ​ൻ ന​ഴ്സ്” വ​ഴി സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ അ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഷം​നാ​ദ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം വി​ദ​ഗ്ദ്ധ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സി​യെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ട് പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ടി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​വും തേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഷി​ഹാ​ബും ഷം​നാ​ദും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി യാ​ത്ര​ക്കാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ദേ​വ​സി​യു​ടെ ഇ​ഖാ​മ​യി​ലെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ഹു​റൂ​ബ് (ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി) ആ​ണെ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഷി​ഹാ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി. എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സാ​ബി​ർ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ഹു​റൂ​ബ് നീ​ക്കി എ​ക്സി​റ്റ് നേ​ടി തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല മോ​ശ​മാ​കു​ക​യും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    യാ​ത്ര അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി നീ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​ന്ന​യോ​ട് ആ​ദ്യം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്നും അ​ച്ഛ​നെ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കാ​മെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ച്ഛ​നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ് വ​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ മ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യു​ള്ള ഏ​ർ​പ്പാ​ടു​ക​ളെ​ല്ലാം ചെ​യ്ത് ശു​ഭ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​യും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും. പ​ക്ഷെ വി​ധി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം മ​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ചേ​ത​ന​യ​റ്റ അ​ച്ഛ​ന്റ ശ​രീ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നു. യു.​കെ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ന​ഴ്സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ അ​ന്ന ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​ച്ഛ​ന് ധ​രി​ക്കാ​ൻ പു​ത്ത​ൻ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഷൂ​വും യാ​ത്ര​യി​ൽ ക​രു​തി​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ന്റെ വി​യോ​ഗ വാ​ർ​ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യ അ​ന്ന ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് താ​ൻ കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന വ​സ്ത്രം അ​ച്ഛ​നെ അ​ണി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് വ​സ്ത്രം കൈ​മാ​റി അ​ന്ന​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം ഷി​ഹാ​ബും ഷം​നാ​ദും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി.

    33 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ദേ​വ​സി ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു വാ​ട്ട​ർ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ക്കു​ന്ന (ലോ​ൺ​ഡ്രി) ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ദ്യം അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ന് സ​മീ​പം ദി​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സൗ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ലെ ശു​മൈ​സി​യി​ലു​ള്ള കി​ങ് സൗ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. അ​വി​ട​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ദി​ല​ത്തി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​രാ​ത്രി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Expat Father Passes Away
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