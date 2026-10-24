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Madhyamam
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    അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

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    അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
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    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ : ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ എ​ൽ​തു​രു​ത്ത് പു​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കേ​ശ​വ​ൻ ഷാ​ജ​ന്റെ (60) മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ചു​ണ്ടാ​യ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. പ​രേ​ത​നാ​യ പു​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ കു​ട്ട​ൻ കേ​ശ​വ​ന്റെ​യും കൗ​സ​ല്യ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് ഷാ​ജ​ൻ.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ൽ ഹ​സ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ പ്ര​സാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹ്യ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

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