Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    25 Jan 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 9:06 AM IST

    അ​ൽ​ഉ​ല ട്ര​യ​ൽ റേ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം

    അ​ൽ​ഉ​ല ട്ര​യ​ൽ റേ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം
    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ൽ​ഉ​ല ട്ര​യ​ൽ റേ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    അ​ൽ​ഉ​ല: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി അ​ൽ​ഉ​ല ട്ര​യ​ൽ റേ​സ് 2026ന് ​ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പ്ര​കൃ​തി വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​രാ​ത​ന ശി​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഈ ​കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം അ​ൽ​ഉ​ല​യെ ആ​ഗോ​ള സാ​ഹ​സി​ക കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ക​ഠി​ന​മാ​യ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ൾ​ട്രാ മാ​ര​ത്ത​ണും 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് റ​ണ്ണു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ടാ​തെ, ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ എ​ലി​ഫ​ന്റ് റോ​ക്ക്, അ​ൽ​ഉ​ല ഒ​യാ​സി​സ് പൈ​തൃ​ക പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള 23 കി.​മീ, 10 കി.​മീ റേ​സു​ക​ൾ ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​വ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കൊ​ണ്ട് ന​ഗ​രം സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. 13 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ സ​ൺ​സെ​റ്റ് റ​ൺ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​യാ​യി. ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക ലോ​കം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഓ​ൾ​ഡ് ടൗ​ൺ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ലെ റേ​സ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഈ ​വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷം അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ർ​വാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Exciting start to Al Ula Trial Races
    X