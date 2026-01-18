Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമണലാരണ്യത്തിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 2:32 PM IST

    മണലാരണ്യത്തിൽ കുതിരക്കുളമ്പടി; അൽഉല ഡെസേർട്ട് പോളോയ്ക്ക് ആവേശകരമായ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    മണലാരണ്യത്തിൽ കുതിരക്കുളമ്പടി; അൽഉല ഡെസേർട്ട് പോളോയ്ക്ക് ആവേശകരമായ തുടക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    അൽഉല: ലോകകായിക ഭൂപടത്തിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുന്ന അൽഉലയിൽ, അഞ്ചാമത് ‘ഡെസേർട്ട് പോളോ’ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പൊടിപറത്തിയ തുടക്കം. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അൽഫുർസാൻ ഇക്വസ്ട്രിയൻ വില്ലേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ടൂർണമെൻറിന് ആരംഭമായത്. അൽഉല റോയൽ കമീഷനാണ്​ സംഘാടകർ. ആറ്​ ടീമുകളിലായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 18 പോളോ താരങ്ങളാണ്​ മാറ്റുരക്കുന്നത്​. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ആകെ ഒമ്പത്​ പോരാട്ടങ്ങളാണ്​ നടക്കുന്നത്​.

    ലോകത്തെ പ്രീമിയർ ഡെസേർട്ട് പോളോ ഡെസ്​റ്റിനേഷനായി മാറിയ അൽഉലയിൽ, കായിക വീര്യത്തിനൊപ്പം സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ഒത്തുചേരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ടൂർണമെൻറി​െൻറ പ്രത്യേകത. വൻതോതിലുള്ള പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇത്തവണത്തെ മത്സരങ്ങൾക്ക് ആഗോള ശ്രദ്ധ ഉറപ്പാക്കുന്നു. മത്സരങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആഡംബരപൂർണമായ വിനോദപരിപാടികളും ടൂർണമെൻറിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ വിനോദസഞ്ചാര-കായിക ഭാവിയുടെ പ്രതിഫലനമായാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അൽഉലയുടെ തനതായ ഭൂപ്രകൃതിയെ ലോകോത്തര കായിക മത്സരങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, 2026-ഓടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പോർട്സ് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഈ നഗരത്തെ മാറ്റാനാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi NewsPolo
    News Summary - Exciting start for Al Ula Desert Polo
    Similar News
    Next Story
    X