Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    22 Jan 2026 8:09 AM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 8:09 AM IST

    അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​െൻറ ട്രാ​ക്ക് ഉ​ണ​രു​ന്നു അ​ൽ​ഉ​ല ട്ര​യ​ൽ റേ​സി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​െൻറ ട്രാ​ക്ക് ഉ​ണ​രു​ന്നു അ​ൽ​ഉ​ല ട്ര​യ​ൽ റേ​സി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    2025ൽ ​ന​ട​ന്ന അ​ൽ​ഉ​ല ട്ര​യ​ൽ റേ​സ്

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും സാ​ഹ​സി​ക ഓ​ട്ട​ക്കാ​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ൽ​ഉ​ല ട്ര​യ​ൽ റേ​സ് 2026-ന് ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്നു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ച​രി​ത്ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ഈ ​കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​സാ​ഹ​സി​ക​രാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ, 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റേ​സു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 1.6 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലു​ണ്ട്.

    യു​നെ​സ്കോ പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഹെ​ഗ്ര, മ​രാ​യ ഹാ​ൾ, പു​രാ​ത​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഓ​ട്ടം കേ​വ​ലം ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​പ​രി അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഭം​ഗി അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്. മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ്യൂ​സി​ക് ഷോ​ക​ൾ, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ റേ​സ് വി​ല്ലേ​ജ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ​പ്ര​തീ​തി പ​ക​രും.

    ആ​ദ്യ​ദി​നം 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റേ​സും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ട്ട​വും ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ര​ണ്ടാം ദി​നം സൂ​ര്യോ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഇ​വ​ൻ​റ്​ കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും സാ​ഹ​സി​ക​ത​യും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും.

    X