Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ​യി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 8:45 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​പ്പോ​ര്

    text_fields
    bookmark_border
    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​പ്പോ​ര്
    cancel
    camera_alt

    എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം (സി​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി’​​ന്റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ണി​പ്പൂ​രി ക​രു​ത്തും മാ​റ്റു​ര​ക്കും. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഭാ​ഗ്യ​ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു സ്കൂ​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫിക്ചർ

    വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ അ​ഹ്‌​ദാ​ബ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചാം​സ് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി, ആ​ർ​ച്ചു​ൺ അ​ഡ്വെ​ർ​ടൈ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വ​ൻ​റ്​​സ്​ എ.​സി.​സി ബി ​ടീ​മി​നെ നേ​രി​ടും. ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ഡേ ​ബൈ ഡേ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യാ​സ് എ​ഫ്.​സി, എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ ജെ.​എ​സ്.​സി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് താ​രം നി​ഷാ​ദ് മാ​വൂ​ർ, മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​രം ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, തെ​ല​ങ്കാ​ന സം​സ്ഥാ​ന താ​രം ഇ​മാ​ദ് നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളും ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം വി.​പി. സു​ഹൈ​ർ, ഈ​സ്​​റ്റ്​ ബം​ഗാ​ൾ താ​രം അ​മ​ൻ, ഡ്രി​ബ്ലി​ങ് താ​രം ‘കു​ട്ട​പ്പാ​യി’ എ​ന്ന ജി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​രം അ​മീ​ൻ കോ​ട്ട​ക്കു​ത്ത്, ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഷി​ബി​ലി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി താ​രം മു​ർ​ഷി​ദ്, നാ​യ​ക​ൻ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, അ​നീ​സ്, തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദ്, അ​ക്മ​ൽ ഷാ​ൻ, മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി താ​രം ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ര​യു​മാ​യാ​ണ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി​യും മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്​​റ്റീ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് പോ​രാ​ട്ടം. സ​ഹ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്, സു​ഹൈ​ൽ, റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ലി, വി​ഷ്ണു (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ്), ജ​സി​ൽ പൊ​റ്റ​മ്മ​ൽ, രാ​ഹു​ൽ വേ​ണു തു​ട​ങ്ങി​യ വ​മ്പ​ൻ താ​ര​നി​ര​യാ​ണ് മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി ബൂ​ട്ട​ണി​യു​ന്ന​ത്. മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ല്ല​ൻ ക്യാ​മ്പ​ർ, ഒ​വാ​നി​ജു പാ​ജു, ദാ​മ​ൻ ചൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, അ​ഫ്ദ​ൽ മു​ത്തു, അ​ർ​ജു​ൻ ജ​യ​രാ​ജ്, ബി​ബി​ൻ ബോ​ബ​ൻ, നാ​യ​ക​ൻ അ​ൻ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങും.

    ക​ളി കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സാ​ൻ​ഫോ​ർ​ഡും സി​ഫും സം​യു​ക്ത​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ സ്കൈ​മോ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന ‘നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു സ്കൂ​ട്ടി’ എ​ന്ന മെ​ഗാ പ്രൈ​സും ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsJeddahSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Excitement in Jeddah
    Similar News
    Next Story
    X