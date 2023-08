cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജിദ്ദ: നഗരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അമിതമായ ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് ജിദ്ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ പൂർണമായും തുറക്കുന്നത് ഈ മാസം 31ലേക്ക് നീട്ടിയതായി പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഒമ്പത് മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ അറിയിച്ചത് പ്രകാരം നാളെ മുതൽ സ്‌കൂളിൽ പഠനം ആരംഭിക്കും. കെ.ജി ക്ലാസുകൾ പൂർണമായും ഈ മാസം 31ന് മാത്രമേ ആരംഭിക്കൂ. ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ക്ലാസുകളിലെ അധ്യാപനം നാളെ മുതൽ ഈ മാസം 31 വരെ ഓൺലൈനിൽ ആയിരിക്കും. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ ടൈംടേബിൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ അതാത് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഇറക്കിയ സർക്കുലറിൽ അറിയിച്ചു. Show Full Article

Excessive heat opening of Jeddah International Indian School has been extended to 31st of this month