Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി മാ​ധ്യ​മ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 1:31 PM IST

    സൗ​ദി മാ​ധ്യ​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം –സൗ​ദി മീ​ഡി​യ മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ട​മ
    സൗ​ദി മാ​ധ്യ​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം –സൗ​ദി മീ​ഡി​യ മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി മീ​ഡി​യ മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ ദൂ​സ​രി റി​യാ​ദി​ൽ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സൗ​ദി മീ​ഡി​യ മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ ദൂ​സ​രി. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മീ​ഡി​യ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ (ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി) പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തും ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ​തു​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ​മൂ​ഹം ത​ന്നെ ആ​ദ്യ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശി​ക്ഷ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും, അ​ത്ത​രം ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ക​യോ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യോ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ അ​വ സ്വ​യം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വി​വി​ധ ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, റോ​ബ്ലോ​ക്സ് ഗെ​യി​മി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ റോ​ബ്ലോ​ക്സ് ഗെ​യിം വോ​യ്സ്, ടെ​ക്സ്റ്റ് ചാ​റ്റ് ഫീ​ച്ച​റു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യും മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​നു​ചി​ത​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണ്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ർ കാ​ണു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം.

    ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലാ​ണ് സൗ​ദി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്തി​ടെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി. മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഷാ​ർ​ജ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്സി​ൽ ആ​റ് സൗ​ദി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​മ്പ​ത് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം മീ​ഡി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 14 ല​ധി​കം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ മീ​ഡി​യ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ, ഫി​ലിം പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ, വീ​ഡി​യോ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ധു​നി​ക മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 200ല​ധി​കം പ​രി​ശീ​ല​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ResponseGuidelinescontrolExcellentSaudi Media Forum
    News Summary - Excellent response to Saudi media control guidelines – Saudi Media Minister
    Similar News
    Next Story
    X