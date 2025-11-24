Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമി​ക​ച്ച ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:04 AM IST

    മി​ക​ച്ച ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സം​വി​ധാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    മി​ക​ച്ച ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സം​വി​ധാ​നം
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൗ​ദി നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​വ​ലീ​ദ്

    അ​ൽ​സം​ആ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മി​ക​ച്ച ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​വ​ലീ​ദ് അ​ൽ​സം​ആ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച, 40 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 4,000 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യാ​ൽ മ​റ്റെ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്തെ നീ​തി​ന്യാ​യ മേ​ഖ​ല​യും മു​ന്നേ​റി​യെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ലോ​കം എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ നീ​തി​ന്യാ​യ രം​ഗം ഈ ​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​ന്നേ​റി. നീ​തി​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ലെ നീ​തി​യു​ടെ ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ദ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ടാ​യി നീ​തി​ന്യാ​യ നി​ല​വാ​രം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ​യും അ​ത് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​യും സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും. നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ നീ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​ന്യാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​െൻറ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    Similar News
    Next Story
    X