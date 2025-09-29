Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:31 AM IST

    പീ​സ് റേ​ഡി​യോ ദ​മ്മാം ആ​സ്ഥാ​നം ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    പീ​സ് റേ​ഡി​യോ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഇ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി ക്ക് ​അ​ർ​ഷ​ദ് ബി​ൻ ഹം​സ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: പാ​ർ​ല​മെൻറ് അം​ഗം ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ ദ​മ്മാം പീ​സ് റേ​ഡി​യോ ആ​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    'ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും പി​ന്നാ​ക്ക ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പീ​സ് റേ​ഡി​യോ 'കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച' എ​പ്പി​സോ​ഡി​ൽ സം​വ​ദി​ച്ചു. പീ​സ് റേ​ഡി​യോ​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം അ​ർ​ഷ​ദ് ബി​ൻ ഹം​സ കൈ​മാ​റി.

    റേ​ഡി​യോ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​ന​സ് വെ​മ്പാ​യം, കെ.​പി ഫ​വാ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ശ്ക​ർ പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി കു​റു​പ്പ​ത്ത്, കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ജൗ​ഹ​ർ കു​നി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:dhamamSaudi Newspeace radio saudi
    News Summary - E.T. Muhammad Bashir MP visited Peace Radio Dammam office
