Posted Ondate_range 24 Sept 2025 8:55 AM IST
Updated Ondate_range 24 Sept 2025 8:55 AM IST
ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം.പിക്ക് കെ.എം.സി.സി സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
News Summary - E.T. Muhammad Basheer MP receives K.M.C.C. acceptance
മക്ക: ഉംറ നിർവഹിക്കാനെത്തിയ മുസ്ലിംലീഗ് അഖിലേന്ത്യ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം.പിക്ക് മക്ക മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നിൽ മക്കയിലെ കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർ സ്വീകരണം നൽകി.
കെ.എം.സി.സി സൗദി പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിമോൻ കാക്കിയ, മക്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജിബ് പൂക്കോട്ടൂർ, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി മലയിൽ മുസ്തഫ, നേതാക്കളായ കുഞ്ഞാപ്പ പൂക്കോട്ടൂർ, എം.സി. നാസർ, സിദ്ദീഖ് കൂട്ടിലങ്ങാടി, ഷമീർ ബദർ കൊട്ടുക്കര എന്നിവരും വിവിധ എരിയ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളും സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു.
Next Story