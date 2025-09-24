Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Sept 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 8:55 AM IST

    ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി​ക്ക് മ​ക്ക മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഒ​ന്നി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക ക​മ്മി​റ്റി

    സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​ക്ക: ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി​ക്ക് മ​ക്ക മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഒ​ന്നി​ൽ മ​ക്ക​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, മ​ക്ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജി​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ല​യി​ൽ മു​സ്ത​ഫ, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞാ​പ്പ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, എം.​സി. നാ​സ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, ഷ​മീ​ർ ബ​ദ​ർ കൊ​ട്ടു​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ എ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളും സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    malayali admit hospittal gulf newsK.M.C.C.ETMuhammad Basheer MPSaudi Arabian News
    E.T. Muhammad Basheer MP receives K.M.C.C. acceptance
