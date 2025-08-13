Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Aug 2025 10:27 AM IST
    13 Aug 2025 10:27 AM IST

    2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​മു​ദ്ര സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ 22 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ക​വി​യു​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ

    1,00,000 പേ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷ
    2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​മു​ദ്ര സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ 22 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ക​വി​യു​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ
    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ

    യാം​ബു :സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്നു. 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 22 ബി​ല്യ​ൺ സൗ​ദി റി​യാ​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ക​യും 1,00,000 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​ണ് ചെ​ങ്ക​ട​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ക​ട​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും അ​തി​ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യം ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഷി​പ്പിങ്, അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി ചെ​റു​ക്കാ​നും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്‌. സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (കൗ​സ്റ്റ് ), നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫ് (എ​ൻ.​സി.​ഡ​ബ്ള്യു ) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ വി​വി​ധ ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു വി​ജ്ഞാ​ന ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ൻ.​സി.​ഡ​ബ്ള്യു സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖു​ർ​ബാ​ൻ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി. തീ​ര​ദേ​ശ ടൂ​റി​സം, അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ള​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കൗ​സ്റ്റു​മാ​യു​ള്ള ഗവേ​ഷ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, പ​രി​സ്ഥി​തി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ​മു​ദ്ര സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ​യും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​യും തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ 34 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ ഇ​തി​ന​കം സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​വേ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി, 10,000 ത്തി​ല​ധി​കം സ​മു​ദ്ര സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. സൗ​ദി ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 70 ല​ധി​കം ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 200 അ​ധി​നി​വേ​ശ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ജീ​വി​ക​ളെ ഈ ​സ​ർ​വേ​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. സ​മു​ദ്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​ല സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

