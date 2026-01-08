Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഎറണാകുളം പ്രവാസി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 8:44 AM IST

    എറണാകുളം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പുതുവർഷ കലണ്ടർ പ്രകാശനം

    text_fields
    bookmark_border
    എറണാകുളം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പുതുവർഷ കലണ്ടർ പ്രകാശനം
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് മെ​മ്പ​ർ ഷാ​ജി കൊ​ച്ചി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സോ​നാ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ റി​യാ​ദി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ​ട​പ്പ) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​സ്സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​രിം കാ​നാ​മ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ട​പ്പ വി​മ​ൻ​സ് ക​ല​ക്ടി​വ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നെ​ജു ക​ബീ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ല​ണ്ട​ർ ഔ​ദ്യോ​ദി​ക പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് മെം​ബ​ർ ഷാ​ജി കൊ​ച്ചി​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, അ​ന​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ഭാ​ഷ് കെ. ​അ​മ്പാ​ട്ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഉ​വൈ​സ്, അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട്, അം​ജ​ദ് അ​ലി, അ​ജ്നാ​സ് ബാ​വു, ലാ​ലു വ​ർ​ക്കി, നി​സാ​ർ കൊ​ച്ചി​ൻ, ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, എം. ​സാ​ലി ആ​ലു​വ, സൗ​മ്യ സ​ക്ക​റി​യ, മി​നി വ​ക്കീ​ൽ, സ​ഫ്‌​ന അ​മീ​ർ, ലി​യ ഷ​ജീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ഷാ​ദ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​സീ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:releasedPravasi AssociationNew Year calendarErnakulam
    News Summary - Ernakulam Pravasi Association New Year Calendar Released
    Similar News
    Next Story
    X