Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 7:54 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ​ട​പ്പ) റി​യാ​ദ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ആ​ലു​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഹ​ജീ​വി സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഓ​രോ ഭാ​ര​തീ​യ​െൻറ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലാ​ലു വ​ർ​ക്കി ച​ട​ങ്ങി​ന് ആ​മു​ഖം ന​ൽ​കി.

    അ​സ്‌​ലം പാ​ല​ത്ത് (കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ), ഫൈ​സ​ൽ ത​മ്പോ​ല​ത്ത് (മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ), എ​ട​പ്പ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​സീ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, നി​ഷാ​ദ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, ജൂ​ബി ലൂ​ക്കോ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​സ്‌​ലിം, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു, വു​മ​ൺ​സ് ക​ല​ക്ടീ​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സൗ​മ്യ സ​ക്ക​റി​യ, നൗ​റി​ൻ ഷാ, ​ഷൈ​ജി ലാ​ലു വ​ർ​ക്കി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത് ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian Republic DaySaudi NewsPravasi AssociationErnakulam
    News Summary - Ernakulam Pravasi Association celebrates Indian Republic Day
    Similar News
    Next Story
    X