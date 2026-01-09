Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഎ​റ​ണാ​കു​ളം പ്ര​വാ​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:59 AM IST

    എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​. ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര വാ​ർ​ഷി​ക ഫെ​സ്​​റ്റ്​

    text_fields
    bookmark_border
    എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​. ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര വാ​ർ​ഷി​ക ഫെ​സ്​​റ്റ്​
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര വാ​ർ​ഷി​ക ഫെ​സ്​​റ്റ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 14ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക​വും ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജൂ​ബി ലൂ​ക്കോ​സും സ​ഫ്‌​ന അ​മീ​റും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ സ​ഹ്റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​ശാ​ഖ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യെ കു​റി​ച്ച് ഡോ​ക്യു​മെൻറ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​ക എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച്​ ഉ​സ്മാ​ൻ പ​രീ​ത് (ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ), ഹ​ബീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (ബി​സി​ന​സ്സ്), ജോ​യ് ചാ​ക്കോ (ബി​സി​ന​സ്സ്), സ​ബീ​ന സാ​ലി (വു​മ​ൺ ഐ​ക്ക​ൺ), നെ​ജു അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ (ലൈ​ഫ്ടൈം അ​ച്ചീ​വ്മെൻറ്) എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി (എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഫോ​റം), ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ (മീ​ഡി​യ ഫോ​റം), ര​ൺ​ജി​ത് അ​ന​സ് (കൊ​ച്ചി​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ), സാ​ജു ദേ​വ​സ്സി), ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), മു​ജീ​ബ് മൂ​ല​യി​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി), നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ (ഡ​ബ്യൂ.​എം.​എ​ഫ്), ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് (ഫോ​ർ​ക്ക), ബാ​ബു പ​റ​വൂ​ർ (എ​ട​പ്പ അ​ഡ്വൈ​സ​റി മെ​മ്പ​ർ), ന​സ്രി​യ ജി​ബി​ൻ, സൗ​മ്യ സ​ക്ക​റി​യ, അ​മൃ​ത മേ​ലെ​മ​ഠം (ഇ.​ഡ​ബ്ലു.​യു.​സി), പി.​എം. ഷ​ജീ​ർ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ പി​റ​വം, അ​ജീ​ഷ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, നി​ഷാ​ദ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ഹ​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ലി​യ ഷ​ജീ​ർ, റ​സാ​ന ന​ബീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര സം​ഗീ​ത ക​ലാ​വി​രു​ന്നി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, മ്യൂ​സി​ക് ഷോ, ​ക്രി​സി​െൻറ ഗി​റ്റാ​ർ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ, ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് ഫോ​ൾ​ഡ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ്, വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ഏ​ഞ്ച​ൽ​സി​െൻറ ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്‌​പാ​രോ​സ് ടീ​മും എ​ക്സി​ക്യൂ​റ്റീ​വ്സും ഫാ​മി​ലി​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സു​ക​ൾ, രാ​ഹു​ൽ രാ​ജ് ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡ്‌​ലി, ജോ​യ് ചാ​ക്കോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൈ​യ​ടി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    റ​ഫീ​ഖി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ കൊ​ച്ചി​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ചാ​യ​ക്ക​ട എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, എം. ​സാ​ലി ആ​ലു​വ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​വ്വാ​റ്റു​പു​ഴ, ഷാ​ജി കൊ​ച്ചി​ൻ, സ​ക്കീ​ർ ക​ലൂ​ർ, ജി​ബി​ൻ രാ​ജ്, അ​ജ്നാ​സ് ബാ​വു, ന​സീ​ർ കൊ​ച്ചി​ൻ, അം​ജ​ദ് അ​ലി, പ്ര​വീ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്‌ ഖാ​ൻ, ലാ​ലു വ​ർ​ക്കി, രാ​ഹു​ൽ രാ​ജ്, ത​സ്​​ലീം, ഷെ​ബി അ​ലി, അ​ന​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം, ഫാ​രി​സ്, ന​ബീ​ൽ, സ്വ​പ്ന ഷു​ക്കൂ​ർ, സു​ജ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, മി​നി വ​ക്കീ​ൽ, നൗ​റീ​ൻ ഹി​ലാ​ൽ, എ​യ്ഞ്ച​ൽ ജോ​ൺ, റി​സ്‌​വാ​ന ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    താ​ജു​ദ്ദി​ൻ, സൗ​മ്യ സ​ക്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഭാ​ഷ് കെ. ​അ​മ്പാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ൻ​റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Christmasnew yearPravasi AssociationAnnual FestivalErnakulam
    News Summary - Ernakulam Pravasi Assoc. Christmas New Year Annual Fest
    Similar News
    Next Story
    X