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എറണാകുളം കെ.എം.സി.സി സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കംtext_fields
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News Summary - Ernakulam KMCC Scholarship Scheme Launched in Jeddah
ജിദ്ദ: മക്ക കെ.എം.സി.സി എറണാകുളം ജില്ലാകമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് റഷീദ് ചാമക്കാല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളും സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സംബന്ധിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമർഥരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച കൈത്താങ്ങാകുന്നതാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി.
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