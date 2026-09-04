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Madhyamam
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    എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എം.​സി.​സി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

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    എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എം.​സി.​സി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
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    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: മ​ക്ക കെ.​എം.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഷീ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ർ​ഥ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി.

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    News Summary - Ernakulam KMCC Scholarship Scheme Launched in Jeddah
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