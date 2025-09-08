Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:37 AM IST

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ചാ​റ്റ് മേ​റ്റ്സ് ദ​മ്മാം "ഓ​ണ​പ്പു​ല​രി 2025' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    onam celebration
    എ​റ​ണാ​കു​ളം ചാ​റ്റ് മേ​റ്റ്സ് ദ​മ്മാം 'ഓ​ണ​പ്പു​ല​രി 2025'ൽ നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: 'എ​റ​ണാ​കു​ളം ചാ​റ്റ് മേ​റ്റ്സ് ദ​മ്മാം' എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ഓ​ണ​പ്പു​ല​രി 2025' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 11 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള മാ​വേ​ലി​യു​ടെ എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്‌ ക​ര​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ദ​സ്സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ടം​വ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​യു​ള്ള കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു. നൃ​ത്ത, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മി​മി​ക്രി എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ൻ​വ​ർ ചെ​മ്പ​റ​ക്കി, ക​രീം കീ​മോ മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ, അ​നീ​ഷ് ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ, നാ​സ​ർ ലു​ലു, സ​ജീ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ പ​റ​വൂ​ർ, ജ​മാ​ൽ ആ​ലു​വ, അ​നൂ​പ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ, നി​ഷാ​ജ്, മു​ജീ​ബ് ഖോ​ബാ​ർ, നി​സ്സാ​ർ, യൂ​സ​ഫ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ഷ​മീ​ർ, അ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationdamamSaudi Arabia News
    News Summary - Ernakulam Chat Mates Dammam organized "Onapulari 2025"
