എറണാകുളം ചാറ്റ് മേറ്റ്സ് ദമ്മാം "ഓണപ്പുലരി 2025' സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജുബൈൽ: 'എറണാകുളം ചാറ്റ് മേറ്റ്സ് ദമ്മാം' എറണാകുളത്തുകാരായ പ്രവാസികൾക്കായി 'ഓണപ്പുലരി 2025' സംഘടിപ്പിച്ചു. ആഘോഷ പരിപാടികൾ 11 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു. കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഓണസദ്യക്ക് ശേഷമുള്ള മാവേലിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് കരഘോഷങ്ങളോടെയാണ് സദസ്സ് ഏറ്റെടുത്തത്. മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും കലാപരിപാടികളും വടംവലി ഉൾപ്പെടയുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളും പങ്കെടുത്തവർക്ക് ആവേശം പകർന്നു. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. നൃത്ത, സംഗീത പരിപാടികൾ, മിമിക്രി എന്നിവയും അരങ്ങേറി. അൻവർ ചെമ്പറക്കി, കരീം കീമോ മുവാറ്റുപുഴ, അനീഷ് ഉളിയന്നൂർ, നാസർ ലുലു, സജീർ, അൻസാർ പറവൂർ, ജമാൽ ആലുവ, അനൂപ് മങ്ങാടൻ, നിഷാജ്, മുജീബ് ഖോബാർ, നിസ്സാർ, യൂസഫ്, ഇർഷാദ്, ഷമീർ, അമീർ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
