Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഎ​റ​ണാ​കു​ളം അ​സോ....
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 7:53 AM IST

    എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​സോ. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​സോ. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്
    cancel
    camera_alt

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച

    ഹെ​ൽ​പ്​ ഡെ​സ്ക്

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റി​യാ​ദി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹെ​ൽ​പ്​ ഡെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ് (0507722297), സു​ഭാ​ഷ് കെ. ​അ​മ്പാ​ട്ട് (0547913149), അ​ജ്നാ​സ് ബാ​ബു (0551508102), ജ​സീ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം (0536422795), അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട് (0506522678), വൈ​ശാ​ഖ് (0505275497), ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു (055146930), ശ്യാം ​മ​ന്ത്ര​കോ​ട് (0542887367), ഇ​ല്യാ​സ് പൂ​ല​ക്ക​ൽ (0535841435) എ​ന്നി​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsSIRgulf news malayalamErnakulam
    News Summary - Ernakulam Assoc. SIR Help Desk
    Similar News
    Next Story
    X