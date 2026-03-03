Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 March 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 10:02 AM IST

    സൗദിക്ക്​ പൂർണ പിന്തുണ ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഉർദുഗാൻ

    സൗദിക്ക്​ പൂർണ പിന്തുണ ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഉർദുഗാൻ
    സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും തുർക്കി പ്രസിഡൻറ്​ റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാനും

    റിയാദ്: രാജ്യത്തി​െൻറ സുരക്ഷയും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും തുർക്കിയുടെ പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡൻറ്​ റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ. സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് തുർക്കിയ പ്രസിഡൻറ്​ ത​െൻറ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

    മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ സുരക്ഷയിൽ അവയുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.

    സൗദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച പ്രസിഡൻറ്​ ഉർദുഗാൻ, സൗദിയുടെ പരമാധികാരത്തെയും സ്ഥിരതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നീക്കത്തെയും തുർക്കിയ തള്ളിക്കളയുന്നതായും അറിയിച്ചു.

    TAGS:ErdoganIran attackSaudi Arabia
