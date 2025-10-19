Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 9:09 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കോ​ബാ​ർ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    Malayalam Mission
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ​മ്മാം മേ​ഖ​ല, ഖോ​ബാ​ർ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ലെ

    പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം സ​ജി​ത്ത് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ​മ്മാം മേ​ഖ​ല, ഖോ​ബാ​ർ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​വോ​ദ​യ മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ബു​ക്ക് ഇ​ൻ​ഫ്ലൂ​വ​ൻ​സ​റു​മാ​യ സ​ജി​ത്ത് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​വോ​ദ​യ ഖോ​ബാ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സ്ന ഷ​മീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖോ​ബാ​ർ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​ര​ഞ്ജി​നി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ട്ടി​യം, ന​വോ​ദ​യ ഖോ​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ദ്യാ​ധ​ര​ന് കൊ​യാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ​മ്മാം മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നു രാ​ജേ​ഷ്, കു​ടും​ബ​വേ​ദി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജാ​ത് സു​ധീ​ർ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ര​യ്യ ഹ​മീ​ദ്, ഹ​മീ​ദ് നൈ​ന, ജോ​ത്സ​ന, പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ, സു​ധീ​ഷ്, ശ​ര​ണ്യ, കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ മ​ല​യാ​ണ്മ ഗീ​തം കു​ട്ടി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​ചൊ​ല്ലി. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക മി​നി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഭാ​ഷ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി കൊ​ടു​ത്തു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    TAGS:malayalam missionEntrance CeremonySaudi Arabia NewsStudy Center
