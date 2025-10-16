Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:11 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ​മ്മാം പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ​മ്മാം പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ​മ്മാം പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം ഡോ. ​നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ​മ്മാം പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ന്റെ ‘പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം 2025’ ദ​മ്മാം ന​വോ​ദ​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​നോ​ജ്‌ പു​ത്തൂ​രാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഓ​പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്​ പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​നൗ​ഫ​ൽ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദ​മ്മാം പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഇ​ക്ബാ​ൽ വെ​ളി​യ​ൻ​കോ​ട്, ന​വോ​ദ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത് വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ്മി​ത ന​ര​സിം​ഹ​ൻ, സി​ന്ധു സു​രേ​ഷ്, ജോ​ഷി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ മ​ല​യാ​ണ്മ ഗീ​തം കു​ട്ടി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​ചൊ​ല്ലി. ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര​കു​ടും​ബ​വേ​ദി ബാ​ല​വേ​ദി വൈ. ​പ്ര​സി.​ ഫാ​ത്തി​മാ ഷാ​ന ഭാ​ഷാ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി കൊ​ടു​ത്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യ സു​ഗ​ത​ഞ്‌​ജ​ലി ആ​ഗോ​ള കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച ദ​മ്മാം പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​സി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ടം​ക​ഥ മ​ത്സ​ര​വും വി​വി​ധ​യി​നം വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പ്ര​ദീ​പ്‌ കൊ​ട്ടി​യം, വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഷാ​ഹി​ദ ഷാ​ന​വാ​സ്‌, ദ​മ്മാം മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു രാ​ജേ​ഷ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ര​സിം​ഹ​ൻ, ന​വോ​ദ​യ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ വാ​രോ​ട്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​സ​മി​തി അം​ഗം കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീം നാ​നാ​ത്ത്, കേ​ന്ദ്ര കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:malayalam missionDammamGulf NewsSaudi ArabiaEntrance CeremonyStudy Center
