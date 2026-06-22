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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 9:20 AM IST

    വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ട വെ​ള്ള​മാ​ൻ കാടുകളിലേക്ക്; കിങ് സൽമാൻ റോയൽ റിസർവിൽ വിസ്മയ നേട്ടം

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    വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ട വെ​ള്ള​മാ​ൻ കാടുകളിലേക്ക്; കിങ് സൽമാൻ റോയൽ റിസർവിൽ വിസ്മയ നേട്ടം
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    വെ​ള്ള​മാ​ൻ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സ്’

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന, ‘വെ​ള്ള​മാ​ൻ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സ്’ വീ​ണ്ടും പ്ര​കൃ​തി​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്നു. കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ര​ക്ഷ​ണ-​പ്ര​ജ​ന​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​വ​യെ വീ​ണ്ടും കാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യ ഈ ​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ സൂ​ച​ന​യാ​യി റി​സ​ർ​വി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഓ​റി​ക്സ് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം ജ​നി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    അ​മി​ത​മാ​യ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ, സ​സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​െൻറ നാ​ശം എ​ന്നി​വ കാ​ര​ണം ക​ടു​ത്ത വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്ന ഈ ​സ​സ്യ​ഭു​ക്കു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വെ​ള്ള​നി​റ​വും, നീ​ള​മു​ള്ള കൊ​മ്പു​ക​ളും, മു​ഖ​ത്തെ ക​റു​ത്ത പാ​ടു​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ​ന്യ​ജീ​വി സ​മ്പ​ത്തി​നെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ 1990-ൽ ​ത​ന്നെ സൗ​ദി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ജ​ന​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. താ​യി​ഫി​ലെ പ്രി​ൻ​സ് സൗ​ദ് അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വെ​റും 38 ഓ​റി​ക്സു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ഈ ​ദൗ​ത്യം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ഷ​ണ​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​വ​യെ വി​വി​ധ സം​ര​ക്ഷി​ത വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ക​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു വ​രു​ന്നു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ-​വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യ അ​ൽ ജൗ​ഫ്, ത​ബൂ​ക്ക്, ഹാ​ഇ​ൽ, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല എ​ന്നീ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഇ​വ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വ​ള​രു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 1,30,700 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ്ണ​മു​ള്ള ഈ ​റി​സ​ർ​വ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Endangered white rhino returns to the wild; Amazing achievement at King Salman Royal Reserve
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