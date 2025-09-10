Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right'അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:04 AM IST

    'അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം

    text_fields
    bookmark_border
    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഡ​ക്സോ​പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി​ക്കും വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി​ക്കും കി​രീ​ടം
    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം
    cancel
    camera_alt

    വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ

    എ​ഫ്.​സി

    ജി​ദ്ദ: ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് അ​ൽ റു​സൂ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് 'അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' ന് ​ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മാ​പ​നം. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ സ​ഡ​ൻ ഡെ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തും എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലും സ​മ​നി​ല തു​ട​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ഡ​ൻ ഡെ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്.

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം

    ഗോ​കു​ലം എ​ഫ്.​സി നാ​യ​ക​ൻ റി​ഷാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​സി​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന​ൻ, അ​ർ​ഷ​ദ് എ​ന്നി​വ​രൊ​പ്പം സ​നൂ​പ്, ആ​ഷി​ഖ്, ശി​ഹാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യെ കൂ​ടി അ​ണി​നി​ര​ത്തി എ​ൻ കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തും, കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദ്, ആ​ശി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ, സു​ബി​ൻ കൃ​ഷ്ണ, ജി​ൻ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ താ​ര​നി​ര​യു​മാ​യി ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തും അ​ണി​നി​ര​ന്ന​തോ​ടെ വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം ത​ടി​ച്ചു കൂ​ടി​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളെ അ​വ​സാ​ന സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് വ​രെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ദ്വോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​വും എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മും ക​ഴി​ഞ്ഞു ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലും ഇ​രുടീ​മു​ക​ളും സ​മ​നി​ല തു​ട​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​സാ​ന സ​ഡ​ൻ ഡെ​ത്തി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഏ​ഴാ​മ​ത് കി​ക്ക് ത​ട്ടി തെ​റി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് എ.​സി.​സി ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ആ​ഷി​ക്ക് ടീ​മി​ന് വി​ജ​യ​വും കി​രീ​ട​വും സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ.​സി.​സി ടീം ​ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ സ​നൂ​പ് ആ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്. ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​ർ ആ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​നൈ​സ് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യും, എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​ന്റെ ആ​സി​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഡോ. ​ഇ​മ്രാ​ൻ, സി​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും, ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ അ​സ്‌​ക​ർ ജൂ​ബി​ലി കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ഡ​ക്സോ​പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലും ഏ​താ​ണ്ട് തു​ല്യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡ​ക്സോ​പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷു​ഹൈ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ഹൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. ന്യൂ ​കാ​സി​ലി​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ഹൂ​ദി​നെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് ആ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷു​ഹൈ​ബി​നെ ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഷു​ഹൈ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റും ജം​സീ​ർ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സി​ഫ് സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം മ​മ്പാ​ട് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബൂ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞാ​ലി അ​ബീ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ ഡ​ക്സോ​പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ

    എ​ഫ്.​സി

    വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്‌.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. നൗ​ഷാ​ദ്, ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ നൗ​ഷാ​ദി​നെ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് ആ​യും ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​നെ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യും, സ​നൂ​പി​നെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ആ​ണ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്‌ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​ർ. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വാ​സു വെ​ളു​ത്തേ​ട​ത് വി​ന്നേ​ഴ്‌​സ് ട്രോ​ഫി​യും പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് മൂ​ത്തേ​ട​ത് റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ര​ജീ​ഷ് അ​രി​പ്ര, ഷ​രീ​ഫ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്, അ​ൻ​വ​ർ ക​രി​പ്പ, ഫി​റോ​സ് ചെ​റു​കോ​ട്, സ​ലാം കാ​ളി​കാ​വ്‌, നി​സാം പാ​പ്പ​റ്റ, സ​ഫീ​റു​ദ്ദീ​ൻ കോ​ട്ട​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ല​ക്കി ഡ്രോ​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഷാ​ഫി പ​വ​ർ ഹൗ​സ്, സെ​ഡ്പ്രൊ എം.​ഡി മു​സ്‌​ത​ഫ കു​ട്ട​ശ്ശേ​രി, വി​ജ​യ് മ​സാ​ല മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ മു​സ്‌​ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Encomfort ACCA team emerges winners of 'Abir Bluestar Soccer Fest 2025' Super League
    Similar News
    Next Story
    X