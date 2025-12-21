Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതൊഴിലുറപ്പ് ബില്ല്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 9:40 AM IST

    തൊഴിലുറപ്പ് ബില്ല് കർഷകരോടുള്ള വെല്ലുവിളി

    text_fields
    bookmark_border
    തൊഴിലുറപ്പ് ബില്ല് കർഷകരോടുള്ള വെല്ലുവിളി
    cancel

    ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളെ പോ​ലും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ‘മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി’ എ​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ജ​ന​പ​ക്ഷ​വു​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ ‘വി.​​ബി-​ജി റാം ​ജി’ എ​ന്ന പേ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​ത്, ഗാ​ന്ധി എ​ന്ന പേ​രി​നോ​ടും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്‍റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള സം​ഘ​പ​രി​വാ​റി​​ന്‍റെ വി​ദ്വേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാ​മീ​ണ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​യ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി, മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ 2005-ൽ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ‘ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം’ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും അ​വി​ദ​ഗ്ദ്ധ കാ​യി​ക ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഓ​രോ ഗ്രാ​മീ​ണ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 100 ദി​വ​സ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ പു​തി​യ ബി​ല്ലി​ലൂ​ടെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല രാ​ജ്യ​ത്തെ ല​ക്ഷ​ക​ണ​ക്കി​ന് വ​രു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക കൂ​ടി​യാ​ണ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തു​ട​ക്കം മു​ത​ല്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് പോ​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ച​രി​ത്ര നാ​യ​ക​ന്മാ​രെ ച​രി​ത്ര താ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ച​രി​ത്ര പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ത്ത് തോ​ല്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ബി​ൽ എ​ല്ലാ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളെ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ലോ​ക​സ​ഭ​യി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത് നീ​തീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്.

    യു.​പി.​എ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രും ഘ​ട​ന​യും ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന​ത് കോ​ര്‍പ്പ​റേ​റ്റ് താ​ല്‍പ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ട്ടി​ണി​പ്പാ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രി​ക്ക​ല്‍കൂ​ടി വെ​ളി​വാ​കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​​ന്‍റെ ബി​ല്‍ പ്ര​കാ​രം തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് വേ​ത​ന​ത്തി​​ന്‍റെ 40 ശ​ത​മാ​നം ഇ​നി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നാ​ല്‍ കേ​ര​ളം പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ത് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കും. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Employment Guarantee Bill a challenge for farmers
    Similar News
    Next Story
    X