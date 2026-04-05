    Saudi Arabia
    date_range 5 April 2026 12:22 PM IST
    date_range 5 April 2026 12:22 PM IST

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം; ‘911’ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ

    മാ​ർ​ച്ചി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 26 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കോ​ളു​ക​ൾ; കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ളി​ക​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്ന്
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം എ​ത്തി​യ​ത് 26 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കാ​ളു​ക​ൾ. കൃ​ത്യ​മാ​യി 2,678,547 കോ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച കാ​ളു​ക​ളി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ളി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്രം 1,168,746 കാ​ളു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, 970,119 കാ​ളു​ക​ളു​മാ​യി മ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 539,682 കാ​ളു​ക​ളും മ​ദീ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് 281,886 കാ​ളു​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 911 ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ഗ്നി​ബാ​ധ, വി​വി​ധ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ, ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​യ​ന്തി​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​മാ​യ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​വും ഇ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന, പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സേ​വ​നം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഈ ​ന​മ്പ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    News Summary - Emergency help; Record number of calls to '911' number
    Similar News
    Next Story
    X