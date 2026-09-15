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Madhyamam
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    വേ​ട​ന്‍...

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    വേ​ട​ന്‍...
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    വേ​ട​നെ അ​റി​യി​േ​ല്ല?

    വേ​ട​നെ അ​റി​യാം...

    ക​ര്‍ക്കി​ട​ക​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ക​ര്‍ക്കി​ടോ​ത്തി​യെ അ​റി​യാം..

    മ​ല​യ​െൻറ വേ​ട​നേ​യും വ​ണ്ണാ​െൻറ ആ​ടി​യേ​യു​മ​റി​യാം..

    പാ​ടാ​ത്ത വേ​ട​നെ​യ​റി​യാം

    ഇ​ട​ന്ത​ല കൊ​ട്ടി​പ്പാ​ടു​ന്ന ചെ​ണ്ട​ക്കാ​ര​നെ​യു​മ​റി​യാം..

    ആ​വ​ണി​പ്പ​ല​ക​യി​ല്‍

    അ​രി നി​റ​ച്ച നി​റ​നാ​ഴി​യെ​യും വ​ണ​ങ്ങി

    വേ​ട​നു മു​ന്നി​ല്‍ പാ​ടു​ന്ന വേ​ട​പ്പാ​ട്ട​റി​യാം

    വീ​ടി​െൻറ മു​റ്റ​ത്ത് മു​ന്നോ​ട്ടും പി​ന്നോ​ട്ടും

    ന​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി വേ​ട​നെ​യു​മ​റി​യാം..

    ക​രി​ക്കെ​ട്ട ക​ല​ക്കി​യ കി​ണ്ണ​വു​മ​റി​യാം

    പ​ച്ച​രി നി​റ​ച്ചൊ​രു മു​റ​വു​മ​റി​യാം

    ച​ക്ക​ക്കു​രു വെ​ച്ച ത​ളി​ക​യു​മ​റി​യാം

    ച​ക്ക​ച്ചു​ള​വെ​ച്ച സ​ഞ്ചി​യു​മ​റി​യാം..

    നി​റ പ​റ​യും നി​ല വി​ള​ക്കും ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാം

    നി​ല മ​റ​ന്നൊ​ന്നും പ​റ​യ​രു​തെ​ന്ന​റി​യാം

    കാ​ണി​ക്ക​യെ​ല്ലാം തു​ണി​ക്കെ​ട്ട് കെ​ട്ടി

    അ​യ​ല​ത്തെ വീ​ടി​ന്‍ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക്

    ന​ന​ഞ്ഞു ന​ട​ക്കു​ന്ന വേ​ട​ന​റി​യാം

    എ​ന്നി​ട്ടു​മെ​ന്തേ വേ​ട​നെ​യ​റി​യാ​ത്ത​ത്!

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    News Summary - Embers Within: Waiting for the Grace of Dawn
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