Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 8:00 AM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ
    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം എം​ബ​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ വൈ. ​സാ​ബി​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യും വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രു​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ വൈ. ​സാ​ബി​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് എം​ബ​സി ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എം​ബ​സി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    TAGS:meetingEmbassycounselorsocial activists
