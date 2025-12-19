Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ക്ക​യി​​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 9:41 AM IST

    മ​ക്ക​യി​​ൽ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ റാ​പ്പി​ഡ് ബ​സ് ശൃം​ഖ​ല​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​നും ഹ​റ​മൈ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​മി​ട​യി​ൽ നി​ര​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സ്​
    മ​ക്ക​യി​​ൽ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ റാ​പ്പി​ഡ് ബ​സ് ശൃം​ഖ​ല​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    മ​ക്ക​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ പ​ദ്ധ​തി

    മ​ക്ക: പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വൈ​ദ്യു​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ക്ക​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ റാ​പ്പി​ഡ്​ ബ​സ് ശൃം​ഖ​ല​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​ണ്​ ബ​സ് റാ​പ്പി​ഡ് ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് (ബി.​ആ​ർ.​ടി) സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സ് ശൃം​ഖ​ല. ഉം​റ​ക്കും ഹ​ജ്ജി​നും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം എ​ത്തു​ന്ന ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ പ​വി​ത്ര​ത​യും സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും മാ​നി​ക്കും​വി​ധം ഈ ​സ​ർ​വി​സ്​ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും.

    ഹ​റ​മൈ​ൻ ഹൈ-​സ്പീ​ഡ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​നെ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് റൂ​ട്ടി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും 11 സ്​​റ്റോ​പ്പു​ക​ളും ഈ ​റൂ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 7.5 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 23 ട​ണി​ല​ധി​കം കാ​ർ​ബ​ൺ ഡൈ ​ഓ​ക്സൈ​ഡ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ക​ല​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​​ക്കു​ക​യും വാ​യു​വി​െൻറ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    യാ​ത്ര​സ​മ​യം 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ വാ​യു​വി​െൻറ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മ​ക്ക ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ധു​നി​ക​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ പ​ദ്ധ​തി. മ​ക്ക​യി​ലെ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ (മ​സാ​ർ) വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​റ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി, സു​സ്ഥി​ര മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യി​ലും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി​യ ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ​മി​ൻ’ എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബ​സ് റാ​പ്പി​ഡ് ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് (ബി.​ആ​ർ.​ടി) സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത അ​നു​ഭ​വം ല​ഭി​ക്കും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി.

    ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ഫെ​യ​ർ ക​ല​ക്ഷ​ൻ സി​സ്​​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ടി​ക്ക​റ്റ് വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ, ഇ​ൻ-​ബ​സ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​റ്​ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സി​സ്​​റ്റം, ഫ്ലീ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെൻറ്, ഡ്രൈ​വ​ർ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്, അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് അ​സി​സ്​​റ്റ​ൻ​സ് സി​സ്​​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, റി​യ​ൽ-​ടൈം വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ട്രാ​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​യോ​ജി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന, സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​മി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീ​മാ​ണ് ഇ​ത് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Electric Rapid Bus Network Launches in MeccaElectric Rapid Bus Network Launches in Mecca
    Similar News
    Next Story
    X