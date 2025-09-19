Begin typing your search above and press return to search.
    19 Sept 2025 9:37 AM IST
    19 Sept 2025 9:37 AM IST

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കും’–അ​ഡ്വ. ന​ജ്‌​മ ത​ബ്‌​ശീ​റ

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കും'–അ​ഡ്വ. ന​ജ്‌​മ ത​ബ്‌​ശീ​റ
    മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ന​ജ്‌​മ ത​ബ്‌​ശീ​റ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ന​ജ്‌​മ ത​ബ്‌​ശീ​റ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​വ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലെ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ​റ്റി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ജ്‌​മ ത​ബ്‌​ശീ​റ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹൈ​ല ജ​നീ​ഷ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ഖ് കൊ​ല്ലേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബു​ട്ടി പ​ള്ള​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ബി​ർ ച​ങ്ക​ര​ത്ത് അ​ഡ്വ. ന​ജ്‌​മ ത​ബ്‌​ശീ​റ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. അ​ഫ്സ​ൽ ക​ല്ലി​ങ്ങ​പ്പാ​ടം, നി​ഷാ​ജ് അ​ണ​ക്കാ​യി, ജം​ഷീ​ദ് മൂ​ത്തേ​ടം, അ​മീ​ൻ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ട​ക്ക​ര, ഉ​മ്മ​ർ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, സ​ൽ​മാ​ൻ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, സു​ധീ​ർ കു​രി​ക്ക​ൽ, സ​ജ്ജാ​ദ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ, ജ​ലീ​ൽ മൂ​ത്തേ​ടം, ശി​ഹാ​ബ് പൊ​റ്റ​മ​ൽ, മാ​ജി​ദ സ​ലാം, ജം​ഷീ​ന ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ബി​ർ ച​ങ്ക​ര​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ലിം മു​ണ്ടേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ലാം ചെ​മ്മ​ല, റാ​ഫി വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, ബ​ഷീ​ർ മൂ​ത്തേ​ടം, മു​നീ​ർ ബാ​ബു, ഫൈ​സ​ൽ നാ​രോ​ക്കാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

