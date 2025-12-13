Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Dec 2025 9:57 PM IST
    date_range 13 Dec 2025 9:59 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഫലം ഇടത് സർക്കാറി​ന്റെ അഹങ്കാരത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടി -റിയാദ്​ ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഫലം ഇടത് സർക്കാറി​ന്റെ അഹങ്കാരത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടി -റിയാദ്​ ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി
    റിയാദ്: മലബാറുൾപ്പെടെ കേരളത്തിലാകെ യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായ കാറ്റ് വീശിയത് ജനം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും ഇടത് സർക്കാറി​ന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് നൽകിയ തിരിച്ചടിയുമാണെന്ന് റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി വാർത്തകുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. വോട്ടിനുവേണ്ടി മനുഷ്യരെ വർഗീയമായി വേർതിരിച്ച കുബുദ്ധി ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

    അവസാനത്തെ സീറ്റ് നഷ്​ടപ്പെട്ടാൽ വർഗീയ രാഷ്​ട്രീയത്തി​ന്റെ തൊഴുത്തിൽ കോൺഗ്രസി​ന്റെ പതാക കെട്ടില്ലെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് ജനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളമെങ്ങും കാണുന്നത്. ഇതി​ന്റെ തുടർച്ച നിയമസഭയിലും തുടർന്ന് ലോക്സഭയിലും ഉണ്ടാകും.

    വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കാറിൽ കയറ്റി നടക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്​റ്റ്​ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാപട്യവും, പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതും അയ്യപ്പ​ന്റെ സ്വർണം കട്ട പ്രതികളെ വാക്ക് കൊണ്ട് പോലും നോവിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും കേരളം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ജില്ല പ്രസിഡൻറ്​ സിദ്ധിഖ് കല്ലുപറമ്പൻ പറഞ്ഞു.

    TAGS:UDF TeamRiyadh OICC MalappuramKerala Local Body Election
    News Summary - Election results a setback to the arrogance of the Left government - Riyadh OICC Malappuram District Committee
