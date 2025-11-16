Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:30 AM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​െ​എ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷാ​ഫി ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും എ​സ്.​െ​എ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ബ​ത്ഹ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഫീ​ർ തി​രൂ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ‘ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും കേ​ര​ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഷാ​ഫി ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വ​സ്തു​ത​യും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​ക​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​വും ച​ർ​ച്ച​യും ന​ട​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ലം​ത​ല ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഉ​സ്മാ​ന​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​രി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​ത്തി​യ ഖാ​ലി​ഫ് മാ​പ്പി​ള ക​ലാ​മേ​ള​യി​ലെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര​യും പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം റ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ്സ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​രും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​ജീ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹം​സ കാ​ട്ടു​പ്പാ​റ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സു​ലൈ​മാ​ൻ വാ​ഫി തെ​യ്യോ​ട്ടു​ചി​റ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഏ​ലം​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബു​ഷൈ​ർ ചെ​ങ്ങോ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ദി​ഖ് താ​ഴേ​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​രീ​ഫ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹം​സ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ബാ​ല​യി​ൽ, ഹു​സൈ​ൻ ഏ​ലം​കു​ളം, സി​ദ്ദി​ഖ് താ​ഴെ​ക്കോ​ട്, ഹാ​രി​സ് ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ്, ഫൈ​സ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, ഷ​രീ​ഫ് തൂ​ത, സെ​യ്ദാ​ലി​ക്കു​ട്ടി വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, ഹാ​രി​സ് മൗ​ല​വി അ​മ്മി​നി​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsawarenessElection ConventionSIR
    News Summary - Election Convention and SIR Awareness
    Similar News
    Next Story
    X