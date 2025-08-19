Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:21 PM IST

    മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യി

    മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യി
    ആ​മി​ന കു​ട്ടി

    ജി​ദ്ദ: മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യി. പ​രേ​ത​നാ​യ തി​രു​ത്തി​യി​ൽ മൂ​സ മ​മ്പാ​ടി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ആ​മി​ന കു​ട്ടി (66) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ശൈ​ഖു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ മ​ദ്റസ​യി​ലെ ടീ​ച്ച​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ്ര​ബോ​ധ​ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഖു​ർ​ആ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലും ഇ​വ​ർ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ക​ൻ: അ​ൽ​ത്താ​ഫു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മ​രു​മ​ക​ൾ: ജി​ഫ്ന. മൃ​ത​ദേ​ഹം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

