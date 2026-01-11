Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    11 Jan 2026 7:59 AM IST
    Updated On
    11 Jan 2026 7:59 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ തീ​പാ​റു​ന്ന എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ ഇ​ന്ന്

    സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി റ​യ​ലും ബാ​ഴ്സ​യും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ തീ​പാ​റു​ന്ന എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ ഇ​ന്ന്
    ജി​ദ്ദ: ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​കം ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ലെ അ​ലി​ൻ​മ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ക ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്.

    രാ​ത്രി 10ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ സ്പാ​നി​ഷ് വ​മ്പ​ന്മാ​രാ​യ റ​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡും ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യും കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി പൊ​രു​തും. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് ബി​ൽ​ബാ​വോ​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ അ​ഞ്ച്​ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യാ​ണ് ഹാ​ൻ​സി ഫ്ലി​ക്കി​​ന്റെ ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്കോ മാ​ഡ്രി​ഡി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട്​ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സാ​ബി അ​ലോ​ൺ​സോ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ റ​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡ് ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.

    പു​തി​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​മ​ത്സ​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ബി​ൽ​ബാ​വോ​ക്കെ​തി​രെ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച അ​തേ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ത​​ന്റെ ടീം ​ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബാ​ഴ്സ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഹാ​ൻ​സി ഫ്ലി​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, റ​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ സാ​ബി അ​ലോ​ൺ​സോ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ന​കം ആ​റ് ത​വ​ണ സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളി​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഈ ​മ​ഹാ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്.

