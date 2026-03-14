ഇ.കെ. നാസറിന് നിലമ്പൂർ പ്രവാസി സംഘടന യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: 33 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഇ.കെ. നാസറിന് റിയാദിലെ നിലമ്പൂർ പ്രവാസി സംഘടന യാത്രയയപ്പ് നൽകി.അലൂബ് ട്രേഡിങ് കമ്പനിയിൽ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹം, നിലമ്പൂർ പ്രവാസി സംഘടനയുമായി ചേർന്ന് കല-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.ചടങ്ങിൽ സംഘടനയുടെ കൺവീനർ അബ്ദുറസാഖ് അറക്കൽ നാസറിന് ആദര ഫലകം സമ്മാനിച്ചു.
അബ്ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ, ജയഫർ അലി മൂത്തേടത്ത്, സജി സമീർ, മൻസൂർ ബാബു, സജി മേലേതിൽ, ഉനൈസ്, സൈനുൽ ആബിദ്, അബ്ദുറസാഖ് അറക്കൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. യാത്രയയപ്പിന് ഇ.കെ. നാസർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
