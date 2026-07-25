Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിൽ 160 കിലോഗ്രാം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 July 2026 4:56 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 4:56 PM IST

    സൗദിയിൽ 160 കിലോഗ്രാം ‘ഖാത്ത്’ ലഹരിവസ്​തുവുമായി എട്ട്​ വിദേശികൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദിയിൽ 160 കിലോഗ്രാം ‘ഖാത്ത്’ ലഹരിവസ്​തുവുമായി എട്ട്​ വിദേശികൾ പിടിയിൽ
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജീസാൻ മേഖലയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. അതിർത്തി വഴി 160 കിലോഗ്രാം നിരോധിത ലഹരി ചെടിയായ ‘ഖാത്ത്’ രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച എട്ട് വിദേശികളെ അതിർത്തി രക്ഷാസേന പിടികൂടി. ജീസാനിലെ അൽ ദായർ സെക്ടറിൽ അതിർത്തി രക്ഷാസേന നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.

    രാജ്യത്തെ അതിർത്തി സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച എത്യോപ്യൻ പൗരന്മാരാണ് അറസ്​റ്റിലായതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്​റ്റിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രാഥമിക നിയമനടപടികൾ സുരക്ഷാ വിഭാഗം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽനടപടികൾക്കായി കസ്​റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതികളെയും പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരവും ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയതായും സുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ForeignersSaudi Arabiaarrested wih drugs
    News Summary - Eight foreigners arrested in Saudi Arabia with 160 kg of the narcotic substance 'Khat'
    Similar News
    Next Story
    X