Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറ​ഹീം കേ​സി​ൽ എ​ട്ടം​ഗ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 8:16 AM IST

    റ​ഹീം കേ​സി​ൽ എ​ട്ടം​ഗ ദ്വി​ഭാ​ഷി​ക​ളു​ടെ കൈ​യൊ​പ്പ്; അ​റ​സ്​​റ്റ്​ മു​ത​ൽ മോ​ച​നം വ​രെ

    text_fields
    bookmark_border
    റ​ഹീം കേ​സി​ൽ എ​ട്ടം​ഗ ദ്വി​ഭാ​ഷി​ക​ളു​ടെ കൈ​യൊ​പ്പ്; അ​റ​സ്​​റ്റ്​ മു​ത​ൽ മോ​ച​നം വ​രെ
    cancel
    camera_alt

    അ​ല​വി മൗ​ല​വി പു​ളി​ക്ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌​കു​ട്ടി ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ദീ​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജാ​ത്തി,

    ഹ​നീ​ഫ പു​ല്ലി​പ്പ​റ​മ്പ്, മി​ദ്‌​ലാ​ജ് സ്വ​ലാ​ഹി, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഊ​ര​കം

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോ​ചി​ത​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ കോ​ട​മ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹീ​മി​െൻറ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ മോ​ച​ന​വി​ധി വ​രെ പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് എ​ട്ടം​ഗ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം. സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ കേ​സി​ൽ പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ റ​ഹീ​മി​ന് അ​റ​ബ് ഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​മി​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന് മു​മ്പാ​കെ നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കേ​ണ്ട മൊ​ഴി​ക​ൾ വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത് കേ​ൾ​പ്പി​ച്ച​തും രേ​ഖ​ക​ൾ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വി​ധി​പ്പ​ക​ർ​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത​തും ഇ​വ​രാ​ണ്.

    അ​ല​വി മൗ​ല​വി പു​ളി​ക്ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌​കു​ട്ടി ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ദീ​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജാ​ത്തി, ഹ​നീ​ഫ പു​ല്ലി​പ്പ​റ​മ്പ്, മി​ദ്‌​ലാ​ജ് സ്വ​ലാ​ഹി, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ ഊ​ര​കം എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ആ ​എ​ട്ട് അം​ഗ സം​ഘം. കോ​ട​തി​യി​ൽ മു​റി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി റ​ഹീ​മി​െൻറ മൊ​ഴി വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത​ത് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌​കു​ട്ടി ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ​യും അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹി​യു​മാ​ണ്. 20 വ​ർ​ഷം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹി ജോ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ല​സ് ജ​യി​ലി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹീ​മി​നെ​യും കൂ​ട്ടാ​ളി ന​സീ​റി​നെ​യും പ​ല​ത​വ​ണ കാ​ണു​ക​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​ൽ ഹ​യി​ർ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​പ്പോ​ഴും റ​ഹീ​മി​നെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​പ്പോ​ഴും പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹി സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ മ​ദീ​നി ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ട്രാ​ൻ​സ്‌​ലേ​റ്റ​റാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം റ​ഹീ​മി​െൻറ കേ​സി​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​വു​ക​യും ശൈ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ ഇ​ബ്‌​ദാ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്, മ​രി​ച്ച അ​ന​സ് അ​ൽ ശ​ഹ്‌​രി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന ശ്ര​മ​ത്തി​ന് പ​ല​ത​വ​ണ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി സ​ഹാ​യ സ​മി​തി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ൽ​ത്താ​ന ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കാ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ 22 വ​ർ​ഷം മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ബോ​ധ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന അ​ല​വി മൗ​ല​വി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് കു​റ്റ​പ​ത്രം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ റ​ഹീ​മി​െൻറ മൊ​ഴി പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും അ​ല​വി മൗ​ല​വി​യാ​ണ്. ദ​മ്മാം ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജാ​ത്തി പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് റ​ഹീ​മി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മി​തി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    റ​ഹീം സ​ഹാ​യ സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ​വു​മാ​യ ന​ജാ​ത്തി സ​മി​തി​യു​ടെ മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യു​ണ്ട്. 20 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ല കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ റ​ഹീ​മി​െൻറ ഭാ​ഗം ആ​ത്മാ​വ് ചോ​രാ​തെ പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​ർ റ​ഹീ​മി​െൻറ മോ​ച​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യി​ലാ​ണ്. കേ​സി​െൻറ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​യും, റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യ​ലും, തു​ട​ർ​ന്ന് മോ​ച​ന ഉ​ത്ത​ര​വു​മെ​ല്ലാം വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത​തും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് ഭാ​ഷ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​തും സു​ലൈ​മാ​ൻ ഊ​ര​ക​മാ​ണെ​ന്ന് റ​ഹീ​മി​െൻറ പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി സി​ദ്ദീ​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Eight bilinguals sign in Rahim case; From arrest to release
    Similar News
    Next Story
    X