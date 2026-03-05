Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 March 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 10:24 AM IST

    ‘ഈദ് മുബാറക്’ പ്രമോഷന്‍; സിറ്റി ഫ്ലവറില്‍ 250 റിയാല്‍ ഷോപ്പിങ്ങിന് 50 റിയാല്‍ കിഴിവ്

    ‘ഈദ് മുബാറക്’ പ്രമോഷന്‍; സിറ്റി ഫ്ലവറില്‍ 250 റിയാല്‍ ഷോപ്പിങ്ങിന് 50 റിയാല്‍ കിഴിവ്
    റി​യാ​ദ്: പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ര്‍ ഈ​ദു​ല്‍ ഫി​ത്വ​ര്‍ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ‘ഈ​ദ് മു​ബാ​റ​ക്’ പ്ര​മോ​ഷ​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗാ​ര്‍മെൻറ്​​സ്, ഫു​ട്‌​വെ​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 250 റി​യാ​ല്‍ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​ര്‍ചേ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 50 റി​യാ​ല്‍ കി​ഴി​വ് ല​ഭി​ക്കും.

    പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ട്രെൻറി ക​ല​ക്ഷ​ന്‍ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രി​ല്‍നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മെ​ന്‍സ് വെ​യ​ര്‍, കി​ഡ്‌​സ് വെ​യ​ര്‍, ലേ​ഡീ​സ് വെ​യ​ര്‍ എ​ന്നീ ശ്രേ​ണി​ക​ളി​ല്‍ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പു​തി​യ ഡി​സൈ​നു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഗാ​ര്‍മെൻറ്​​സ് ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്‌​മെൻറി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ലേ​ഡീ​സ്, ജെൻറ്​​സ്, കി​ഡ്‌​സ് വാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ വി​പു​ല ശേ​ഖ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടു​ത​ല്‍ സു​ഗ​ന്ധ​പൂ​രി​ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ ‘സ​വേ​ര’ ബ്ര​ൻ​ഡ്​ അ​ഞ്ച് വ്യ​ത്യ​സ്​​ത സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ളും സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ര്‍ പു​തു​താ​യി വി​പ​ണി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ഹൗ​സ്‌​ഹോ​ള്‍ഡ്, ഹോം ​കെ​യ​ര്‍, ഹോം ​ലി​ന​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, ഹെ​ല്‍ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്​ ബ്യൂ​ട്ടി, ടോ​യ്‌​സ്, സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന​റി, ബാ​ഗ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ല​ഗേ​ജു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ഈ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് പ്ര​മോ​ഷ​നി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഗ്രോ​സ​റി, അ​വ​ശ്യ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍, ഫ്രെ​ഷ് ഫു​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പു​തു​മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ല്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - ‘Eid Mubarak’ promotion; 50 riyals off on 250 riyals shopping at City Flower
