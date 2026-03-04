Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 March 2026 9:10 PM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 9:10 PM IST

    ‘ഈദ് മുബാറഖ്’ പ്രമോഷന്‍: സിറ്റി ഫ്ലവറില്‍ 250 റിയാല്‍ ഷോപ്പിങ്ങിന് 50 റിയാല്‍ കിഴിവ്

    ‘ഈദ് മുബാറഖ്’ പ്രമോഷന്‍: സിറ്റി ഫ്ലവറില്‍ 250 റിയാല്‍ ഷോപ്പിങ്ങിന് 50 റിയാല്‍ കിഴിവ്
    റിയാദ്: പ്രമുഖ റീട്ടെയില്‍ വിതരണ ശൃംഖല സിറ്റി ഫ്ലവര്‍ ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍ പ്രമാണിച്ച് പ്രത്യേക പ്രമോഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘ഈദ് മുബാറഖ്’ പ്രമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി ഗാര്‍മെൻറ്​സ്, ഫുട്‌വെയര്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ 250 റിയാല്‍ മൂല്യമുളള ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ പര്‍ചേസ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് 50 റിയാല്‍ കിഴിവ് ലഭിക്കും. പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻറി കളക്ഷന്‍ രാജ്യാന്തര ഉത്പ്പാദകരില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    മെന്‍സ് വെയര്‍, കിഡ്‌സ് വെയര്‍, ലേഡീസ് വെയര്‍ എന്നീ ശ്രേണികളില്‍ നൂറുകണക്കിന് പുതിയ ഡിസൈനുകളിലുളള ഉത്പ്പന്നങ്ങളാണ് ഗാര്‍മെൻറ്​സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെൻറില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുളളത്. ലേഡീസ്, ജെൻറ്​സ്, കിഡ്‌സ് വാച്ചുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവും ലഭ്യമാണ്.

    പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കാന്‍ ‘സവേര’ ബ്രൻഡ്​ അഞ്ച് വ്യത്യസ്​ത സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും സിറ്റി ഫ്ലവര്‍ പുതുതായി വിപണിയില്‍ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഹൗസ്‌ഹോള്‍ഡ്, ഹോം കെയര്‍, ഹോം ലിനന്‍സ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക ഓഫറുകള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഹെല്‍ത്ത് ആൻഡ്​ ബ്യൂട്ടി, ടോയ്‌സ്, സ്‌റ്റേഷനറി, ബാഗ്‌സ് ആൻഡ്​ ലഗേജുകള്‍ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ആകര്‍ഷകമായ ഓഫറുകള്‍ ഈദ് മുബാറഖ് പ്രമോഷനില്‍ ലഭ്യമാണ്.

    ഗ്രോസറി, അവശ്യ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങള്‍, ഫ്രെഷ് ഫുഡ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ പുതുമയുളള ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ ഏറ്റവും മികച്ച വിലയില്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുളള അവസരവും പ്രമോഷ​െൻറ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാനേജ്‌മെൻറ്​ അറിയിച്ചു.

