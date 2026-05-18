ബലിപെരുന്നാൾ: സൗദിയിൽ സ്വകാര്യമേഖലക്ക് നാല് ദിവസം അവധി

Posted Ondate_range 18 May 2026 7:58 PM IST
ബലിപെരുന്നാൾ: സൗദിയിൽ സ്വകാര്യമേഖലക്ക് നാല് ദിവസം അവധിtext_fields
News Summary - Eid al-Adha: Four days holiday for the private sector in Saudi Arabia
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ സ്വകാര്യമേഖലയിലെയും എൻ.ജി.ഒ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്കുള ഈദുൽ അദ്ഹ (ബലിപെരുന്നാൾ) അവധി മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാല് ദിവസമാണ് ഇത്തവണത്തെ പെരുന്നാൾ അവധി.
മെയ് 26 (ദുൽ ഹജ്ജ് ഒമ്പത്) ചൊവ്വാഴ്ചയിലെ അറഫാ ദിനം മുതലാണ് അവധി ആരംഭിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായാണ് ഈ അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിച്ചു.
