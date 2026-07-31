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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 July 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 9:25 AM IST

    വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​വും കൊലപാ​ത​ക​വും; സൗ​ദി​യി​ൽ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പൗ​രന്‍റെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി

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    വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​വും കൊലപാ​ത​ക​വും; സൗ​ദി​യി​ൽ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പൗ​രന്‍റെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി
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    റി​യാ​ദ്​: വീ​ടു​ക​യ​റി അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യും സ്ത്രീ​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫി​െൻറ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യി സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലാ​ണ് ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    കൃ​ത്യം ന​ട​ന്ന​യു​ട​ൻ സു​ര​ക്ഷ സേ​ന പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​ഞ്ഞു. കേ​സ് വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്ത ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി, പ്ര​തി ചെ​യ്ത​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഭീ​തി സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​ചാ​ര​ണ​ക്കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ ത​ള്ളി​യ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യും പി​ന്നീ​ട് സൗ​ദി സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യും വ​ധ​ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ധി അ​ന്തി​മ​മാ​യ​തോ​ടെ ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ർ​ഹ​മാ​യ നീ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ലം​ഘി​ച്ച് ചോ​ര​ചി​ന്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ശ​രീ​അ​ത്ത് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

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    TAGS:saudi ministryCapital PunishmentcriminalSaudi Arabia
    News Summary - Egyptian man executed in Saudi Arabia
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