Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 8:22 AM IST

    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​ട്ട ഇ​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​ട്ട ഇ​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ജി​ദ്ദ ന​ഗ​ര​സ​ഭ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​ട്ട​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക, പാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക, അ​വ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി തി​രു​ത്തി വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​യി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ സ്ഥാ​പ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നി​ല കെ​ട്ടി​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ മു​ട്ട​പ്പെ​ട്ടി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു ഗോ​ഡൗ​ണും മു​ട്ട​ക​ൾ പാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും പ്ര​ത്യേ​ക സീ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന, കാ​ലാ​വ​ധി തീ​യ​തി​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​നു​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ഗോ​ഡൗ​ണും ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ടു​ത്തു​ത​ന്നെ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തും റെ​യ്ഡ് ന​ട​ന്നു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യും മു​ട്ട​ക​ൾ പാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും കാ​ലാ​വ​ധി തി​രു​ത്താ​നു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    റെ​യ്ഡി​ൽ മു​ട്ട ട്രേ ​പാ​ക്കി​ങ് മെ​ഷീ​നും ഏ​ക​ദേ​ശം 40,000 ഫി​നി​ഷ്ഡ് പ്രൊ​ഡ​ക്ട് ലേ​ബ​ലു​ക​ളും ഡേ​റ്റ് സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ​ബ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത 69,400 മു​ട്ട​ക​ളാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    നെ​ഗ​റ്റി​വ് പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​കാ​ത്ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ​ബ്-​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vehicles seizedJeddahillegal activitiesSaudi Arabia News
    News Summary - egg shops and vehicles seized
    Similar News
    Next Story
    X