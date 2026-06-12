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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 10:35 PM IST

    എം.കെ ഹാരിസ് ബാബുവിന് എടവണ്ണ കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി

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    നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന എം.കെ. ഹാരിസ് ബാബുവിനുള്ള കെ എം.സി.സി.സിയുടെ ഓർമ ഫലകം ഫിറോസ് ബാബു സമ്മാനിക്കുന്നു

    ജിദ്ദ: കാൽനൂറ്റാണ്ടി​െൻറ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന എം.കെ. ഹാരിസ് ബാബുവിന് ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി എടവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ജിദ്ദ ഷറഫിയ എല്ലോറ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​ സൈതലവി പുളിയക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    പ്രസിഡൻറ്​ ഫിറോസ് ബാബു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏറനാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്​ സുൽഫീക്കർ ഒതായി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൊയ്‌ദീൻ കുട്ടി കാവനൂർ, സിജു എടവണ്ണ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ വിജയത്തിലും ഏറനാട് മണ്ഡലം കൈവരിച്ച മികച്ച നേട്ടത്തിലും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചടങ്ങിൽ മധുരവിതരണവും നടന്നു.

    കേരളത്തി​െൻറ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ മുൻപ് ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ അഭൂതപൂർവമായ പുരോഗതികൾ പ്രശംസനീയമാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തി​െൻറ പുതിയ പദവിയിലൂടെ ആ വികസനനേട്ടങ്ങൾ ഇനി കേരളത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചവർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. അബൂബക്കർ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഹബീബ് കാഞ്ഞിരാല നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    TAGS:FarewellEdavanna KMCCSaudi Arabia
    News Summary - Edavanna KMCC bid farewell to MK Harris Babu
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