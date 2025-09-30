Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 7:57 AM IST

    ‘എ​ട​പ്പ’ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ദേ​ശീ​യ ദി​നം

    ‘എ​ട​പ്പ’ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ദേ​ശീ​യ ദി​നം
    റി​യാ​ദി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നം റി​യാ​ദി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ​ട​പ്പ) വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ത്ത അ​ൽ ഫു​ത്ത​യി​ലു​ള്ള അ​ൽ വ​ത്വ​ൻ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സ്കൂ​ൾ റി​യാ​ദ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഷ​ഹ്‌​നാ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ന​സ്രി​യ ജി​ബി​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ഫ്‌​ന അ​മീ​ർ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​വു​മാ​യ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ബി​ൻ​സി ജാ​നി​സ്, കാ​വ്യ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. നൗ​റീ​ൻ ഹി​ലാ​ൽ, റ​സാ​ന ന​ബീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫേ​സ് പെ​യി​ന്റിം​ഗ്, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    എ​ട​പ്പാ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഭാ​ഷ് കെ. ​അ​മ്പാ​ട്ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് കൊ​ച്ചി, അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്‌​ഖാ​ൻ, ക​ബീ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ വ​കീ​ൽ, ജൂ​ബി ലൂ​ക്കോ​സ്, നി​ഷാ​ദ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട്, നെ​ജു ക​ബീ​ർ, മി​നി വ​കീ​ൽ, സ്വ​പ്ന ഷു​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, അ​ജീ​ഷ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, സ​ഹ​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു, അ​ജ്നാ​സ് ബാ​വു, ഫാ​രി​സ് ഖാ​ലി​ദ്, ന​ബീ​ൽ ക​രീം, ന​സ്രി​ൻ റി​യാ​സ്, റി​സ്‌​വാ​ന ഫാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​മ്യ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​അ​മൃ​ത മേ​ലേ​മ​ഠം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:national daySaudi Newsgulf news malayalam
