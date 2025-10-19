എടപ്പ റിയാദ് നോർക്ക ക്യാമ്പ്text_fields
റിയാദ്: എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (എടപ്പ) റിയാദ് മലാസിലുള്ള അൽ മാസ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഹാളിൽ വച്ച് അംഗങ്ങൾക്കായി നോർക്ക ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ശിഹാബ് കൊട്ടുകാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡൻറ് കരീം കാനാമ്പുറം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. നോർക്ക ഐഡി കാർഡ്, നോർക്ക കെയർ, പ്രവാസി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, ക്ഷേമ നിധി, മറ്റ് നോർക്ക സർവീസുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് അംഗങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ശിഹാബ് കൊട്ടുകാട് മറുപടി നൽകി.
നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പിൽ അംഗങ്ങളുടെ നോർക്ക ഐഡി, ഹെൽത്ത് കെയർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയക്ക് ഹിലാൽ ബാബു, വൈശാഖ്, ശ്യാം മന്ത്രകോട്, ജസീർ കോതമംഗലം, അജ്നാസ് ബാബു, ഇല്യാസ് പൂലക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. എടപ്പ ടീം അംഗങ്ങളായ ജൂബി ലൂക്കോസ്, നിഷാദ് ചെറുവട്ടൂർ, ജിബിൻ സമദ് കൊച്ചി, അഡ്വ. അജിത് ഖാൻ, സലാം പെരുമ്പാവൂർ, അജീഷ് ചെറുവട്ടൂർ, ഷുക്കൂർ ആലുവ, അബ്ദുൽ ഖയ്യും, കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ചുള്ളിക്കാടൻ, അബ്ദുള്ള മാഞ്ഞാലി എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് കെ അമ്പാട്ട് സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് ട്രഷറർ അമീർ കാക്കനാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
