Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    19 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 9:35 AM IST

    എ​ട​പ്പ റി​യാ​ദ് നോ​ർ​ക്ക ക്യാ​മ്പ്

    norka camp
    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്.

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ​ട​പ്പ) റി​യാ​ദ് മ​ലാ​സി​ലു​ള്ള അ​ൽ മാ​സ് റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ വ​ച്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നോ​ർ​ക്ക ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഉ​വൈ​സ്‌ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ, പ്ര​വാ​സി ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ക്ഷേ​മ നി​ധി, മ​റ്റ് നോ​ർ​ക്ക സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി, ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു, വൈ​ശാ​ഖ്, ശ്യാം ​മ​ന്ത്ര​കോ​ട്, ജ​സീ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, അ​ജ്നാ​സ് ബാ​ബു, ഇ​ല്യാ​സ് പൂ​ല​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ട​പ്പ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജൂ​ബി ലൂ​ക്കോ​സ്, നി​ഷാ​ദ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് കൊ​ച്ചി, അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത് ഖാ​ൻ, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, അ​ജീ​ഷ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖ​യ്യും, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചു​ള്ളി​ക്കാ​ട​ൻ, അ​ബ്ദു​ള്ള മാ​ഞ്ഞാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഭാ​ഷ് കെ ​അ​മ്പാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

