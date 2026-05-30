    Saudi Arabia
    date_range 30 May 2026 8:03 AM IST
    date_range 30 May 2026 8:03 AM IST

    പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇ.ഡി റെയ്ഡ് രാഷ്​ട്രീയ പ്രേരിതം –കേളി

    റി​യാ​ദ്: സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ്​ ബ്യൂ​റോ അം​ഗ​വും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വു​മാ​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഇ.​ഡി ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡ് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ​ക​പോ​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന് കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​തി​യോ​ഗി​ക​ളെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ‘എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം ഇ​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ക​ണ്ട​തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​മാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ കാ​ലം മു​ത​ൽ പി​ണ​റാ​യി​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി​ജെ​പി​യും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, റെ​യ്ഡി​ന് ആ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് വെ​ളി​വാ​ക്കു​ന്നു. ഇ.​ഡി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശി​ക്ഷാ​വി​ധി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന​ത് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യു​ള്ള ഈ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. മു​മ്പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്, എ.​സി. മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഇ.​ഡി നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ഴും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ​രു​മ്പോ​ൾ ബി​ജെ​പി​യി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും കേ​ളി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:ED raidSaudi ArabiaPinarayi VijayanRiyadh.riyadh keli
    News Summary - ED raid against Pinarayi Vijayan politically motivated – Keli
